Опрос: Почти 40% японцев считают, что необходимо вернуть все южнокурильские острова
08:55 16.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более трети жителей Японии считают, что правительству страны необходимо добиваться от России единовременной передачи всех четырех южнокурильских островов. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду данные опроса, проведенного японским общественным телевидением Эн-эйч-кей (NHK).
По данным опроса, 38% респондентов считают, что должна быть осуществлена единовременная передача всех "северных территорий" (так в Японии называют южные Курильские острова), под которыми подразумеваются острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и ряд прилегающих мелких необитаемых островов, которые в Японии именуют Хабомаи. В то же время столько же (38%) опрошенных Эн-эйч-кей высказались за идею поэтапной передачи территорий: сперва передачу Японии островов Шикотан и Хабомаи, а затем - Кунашира и Итурупа. И только 10% респондентов согласились, что можно ограничиться передачей японской стороне двух островов: Шикотана и Хабомаи.
Касаясь темы мирного договора с Россией, 30% опрошенных Эн-эйч-кей подчеркнули, что его необходимо заключить как можно скорее. При этом 28% респондентов отметили, что торопиться не стоит, а 31% опрошенных затруднился с ответом. Информация о сроках, методах проведения опроса и числе участников на данный момент не приводится.
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