Россия не заинтересована в новой гонке вооружений - Путин
09:00 16.01.2019
Владимир Путин заявил, что Россия не заинтересована в новой гонке вооружений. При этом, по словам российского лидера, Москва не будет закрывать глаза на развёртывание американских ракет, которые несут угрозу безопасности.
Россия не заинтересована в новой гонке вооружений. Об этом в интервью сербским СМИ заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, Москва также готова к диалогу с Вашингтоном по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
— Россия, как ответственная и здравомыслящая страна, не заинтересована в новой гонке вооружений, — приводятся слова российского лидера на сайте Кремля.
Президент РФ также предупредил о негативных последствиях выхода США из международных соглашений в сфере контроля над вооружениями. Life.ru
24smi.org
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