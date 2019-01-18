Россия не собирается платить взнос в ПАСЕ

09:05

Россия отказалась платить взнос в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) за 2019 год. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. «Россия не будет покупать билет на тот фильм, который она не смотрит в кино, и, соответственно, не будет платить за свое неучастие», - заявил Толстой.

Вице-спикер отметил, что без участия России работа ПАСЕ бессмысленна для Евросоюза. ТК Звезда