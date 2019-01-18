Посол США в Германии объяснил письма с угрозами из-за "Северного потока - 2"

09:20 Источник: Газета.Ru

Американский посол в Германии Ричард Гренелл заявил, что его письма немецким компаниям с угрозами ввести санкции, если они продолжат поддерживать реализацию «Северного потока — 2», не являются чем-то предосудительным. Об этом он заявил в интервью Rheinische Post.

Он отметил, что работа посла заключается в том, чтобы доносить позицию США до властей и компаний Германии. «Содержание этих писем не отличается от заявлений, которые мы озвучивали публично», — заверил Гренелл.

При этом ранее американские власти заявляли, что не будут вводит санкции за «Северный поток — 2» ни против России, ни против европейских стран.

Ранее немецкие политики отвергли угрозы посла США ввести санкции за «Северный поток — 2». Газета.Ru