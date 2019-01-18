Сенатор от Нью-Йорка будет баллотироваться в президенты США
10:32 16.01.2019 Источник: Газета.Ru
Сенатор-демократ от Нью-Йорка Кирстен Гиллибранд объявила о намерении участвовать в выборах президента США в 2020 году, сообщает CNN.
Отмечается, что об этом она рассказала телеведущему Стивену Кольберу. Она заявила, что на посту президента хотела бы противостоять «коррупции и жадности» Вашингтона, а также заниматься совершенствованием системы здравоохранения и школьного образования.
Гиллибранд была первой, кто обвинил в 2017 году своего однопартийца сенатора от Миннесоты Эла Франкена в сексуальных домогательствах. После нее это сделали еще более десяти женщин. Говорит Москва
24smi.org
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