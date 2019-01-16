Россия попала в список стран, где преследуют христиан

19:20 Источник: РБК

Международная правозащитная христианская организация Open Doors опубликовала свой ежегодный список стран, в которых чаще всего преследуют христиан и нарушают их права из-за вероисповедания. Документ (.pdf) размещен на ее официальном сайте.

В рейтинге традиционно 50 стран. Уже 16-й год подряд его лидером является КНДР. Как отмечают составители рейтинга, основной причиной гонений на христиан является государственная политика, которая провозглашает атеизм.

В топ-10 стран с самым плохим положением христиан в обществе также вошли: Афганистан, Сомали, Ливия, Пакистан, Судан, Эритрея, Йемен, Иран, Индия.

Впервые за последние семь лет в список Open Doors попала Россия. Она заняла 41-ю строчку и расположилась между Кенией (40-е место) и Малайзией (42-е место). Власти, отметили составители рейтинга, отдают предпочтение только Русской православной церкви в ущерб другим конфессиям. Помимо этого, преследования христиан наблюдаются на Северном Кавказе. РБК



