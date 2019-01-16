Россия попала в список стран, где преследуют христиан
19:20 16.01.2019 Источник: РБК
Международная правозащитная христианская организация Open Doors опубликовала свой ежегодный список стран, в которых чаще всего преследуют христиан и нарушают их права из-за вероисповедания. Документ (.pdf) размещен на ее официальном сайте.
В рейтинге традиционно 50 стран. Уже 16-й год подряд его лидером является КНДР. Как отмечают составители рейтинга, основной причиной гонений на христиан является государственная политика, которая провозглашает атеизм.
В топ-10 стран с самым плохим положением христиан в обществе также вошли: Афганистан, Сомали, Ливия, Пакистан, Судан, Эритрея, Йемен, Иран, Индия.
Впервые за последние семь лет в список Open Doors попала Россия. Она заняла 41-ю строчку и расположилась между Кенией (40-е место) и Малайзией (42-е место). Власти, отметили составители рейтинга, отдают предпочтение только Русской православной церкви в ущерб другим конфессиям. Помимо этого, преследования христиан наблюдаются на Северном Кавказе. РБК
Новости
- 20:00 16.01.2019
- США начнут процесс выхода из ДРСМД 2 февраля - замгоссекретаря
- 18:40 16.01.2019
- США подтвердили гибель четырех американских военнослужащих при теракте в Манбидже
- 18:00 16.01.2019
- Путин не увидел "ничего необычного" в росте цен в начале 2019 года
- 17:32 16.01.2019
- Украинский шпион выдворен из России с запретом на въезд в страну в течение 20 лет
- 17:12 16.01.2019
- Все федеральные выплаты будут проиндексированы с 1 февраля на 4,3%
- 17:00 16.01.2019
- ЕС согласовал санкции против четырех "офицеров ГРУ", включая подозреваемых по Солсбери
- 16:32 16.01.2019
- Жириновский прокомментировал переговоры РФ с Японией
- 16:12 16.01.2019
- ФСИН опровергает информацию о ВИП-условиях содержания Улюкаева в колонии
- 16:00 16.01.2019
- Путин потребовал расселить весь дом, пострадавший от взрыва газа в Магнитогорске
- 15:32 16.01.2019
- Миссия ОБСЕ обнаружила взрывчатку на шлюзе водохранилища в Донбассе
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать