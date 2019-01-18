Президент Сербии заявил, что всегда советуется с Владимиром Путиным

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Сербии Александар Вучич рассказал, что всегда советуется с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману в преддверии визита российского лидера в Белград 17 января.

"Я всегда консультируюсь и советуюсь с президентом Путиным, я спрашиваю у него совета, я требую у него совета, я прошу его совета. Я знакомлю его с тем, что происходит, и я не лгу, я говорю правду, невзирая на то, что ему не всегда все нравится. И я думаю, что это одна из вещей, которую президент Путин очень уважает. И я это уважаю, поскольку он лидер великой страны, а я лидер маленькой страны, а он выказывает уважение в отношении такой страны, я ему за это бесконечно благодарен", - заявил Вучич.