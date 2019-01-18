В Кремле отвергли возможность договора с Японией, вредящего жителям Курил
11:32 16.01.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Кремле отвергли возможность вредящего жителям Курил договора с Японией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Не может идти речи о том, чтобы был нанесён какой-то вред интересам наших граждан», — сказал Песков в интервью «Аргументам и фактам».
Представитель Кремля пояснил, что в ходе переговоров Владимир Путин и японский премьер Синдзо Абэ договорились о поиске формулировки договора, «которая устроит народы двух стран».
«Это абсурдно, что две страны не имеют мирного договора. Это сдерживает развитие наших двусторонних отношений, поэтому заключить его нужно», — подчеркнул Песков.
Ранее сообщалось, что Путин и Абэ обсудят заключение мирного договора между Россией и Японией 22 января. Говорит Москва
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