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НОВОСТИ

Почти 95 тысяч россиян посетили Японию в 2018 году

12:00 16.01.2019 Источник: НГ-Online

Поток россиян, посетивших Японию в 2018 году, увеличился на 22,7% по сравнению с 2017 годом, сообщает Национальная туристическая организация Японии. В результате в Стране восходящего солнца побывали 94800 граждан России. Всего же Японию за минувший год посетили более 31 млн человек из разных стран мира, турпоток при этом увеличился на 8,7%. Представители японской туристической отрасли связывают существенный рост количества туристов из РФ с тем, что 2018 год был провозглашен Годом России в Японии и Годом Японии в России, что сопровождалось различными рекламными кампаниями и мероприятиями, а также увеличением частоты авиарейсов между странами.

РФ вошла в пятерку лидеров по росту турпотока в Японию по сравнению с 2017 годом. На первом месте в этой пятерке Вьетнам (26%), затем следует Россия (22,7%), потом Италия (19,2%), Испания (19,1%) и Филиппины (18,8%). По количеству туристов, посетивших Японию, лидировали Южная Корея, Китай, Тайвань, Гонконг и США.

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