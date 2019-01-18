Московская область вошла в пятерку лидеров "Рейтинга инновационных регионов России"

13:05

В рамках работы Х Гайдаровского форума «Национальные тренды развития и глобальные тренды» прошла презентация нового «Рейтинга инновационных регионов России». Представила итоги работы экспертов Ассоциации инновационных регионов России и Минэкономразвития РФ руководитель Ассоциации Роза Семенова. Она рассказала, что сегодня рейтинг состоит из 29 количественных показателей, объединенных в смысловые блоки. Три базовых блока – научные исследования и разработки, инновационная деятельность, социально-экономические условия инновационной деятельности – являются основными для составления рейтинга и не меняются из года в год, что позволяет отслеживать динамику в долгосрочной перспективе.

Как рассказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, Подмосковье за минувшие год в рейтинге поднялось на две позиции, с 7-й на 5-ю, и относится к числу «сильных инноваторов».

«За последние годы правительством региона под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева проделана большая работа по созданию наиболее комфортных условий для развития инновационных предприятий и поддержке научных разработок: увеличивается число объектов инновационной инфраструктуры, разработана и реализуется программа поддержки наукоградов, открыт первый технопарк в сфере высоких технологий, развивается сеть Центров молодежного инновационного творчества, растет число выданных грантов Правительства Московской области в сфере науки, технологий техники и инноваций», – заявил Вадим Хромов.

В Московской области расположено 8 из 13 наукоградов РФ. В 2018 году из федерального и областного бюджетов на развитие наукоградов региона было выделено около 365 млн рублей. В конце 2018 года в наукограде Жуковском был открыт первый в Подмосковье и один из первых в стране технопарк в сфере высоких технологий. На реализацию проекта было направлено 97 млн рублей из казны области. Планируется, что ежегодно будет создаваться не менее одного подобного технопарка, ближайшие из которых могут появиться во Фрязино, Пущино, Королеве и Реутове.

Зампред правительства Московской области подчеркнул, что особую роль в создании и развитии инновационных предприятий играет целый набор льгот для резидентов, которые предоставляют Особые экономическое зоны (ОЭЗ) на территории Подмосковья.

«Мы видим, что в тех муниципальных образованиях, где у нас расположены ОЭЗ: а это Дубна, Фрязино и Ступино, зафиксирован наиболее активный рост инновационных компаний. Сейчас Особая экономическая зона «Дубна» занимает первое место в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности ОЭЗ России среди технико-внедренческих зон», – добавил Вадим Хромов.

Сергей Никаноров