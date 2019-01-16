0
0
59
Новости

США начнут процесс выхода из ДРСМД 2 февраля - замгоссекретаря

Добавить в избранное

20:00 16.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США начнут процесс выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) 2 февраля. Об этом сообщила в среду заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, передает агентство Рейтер.

Томпсон, находящаяся сейчас в Брюсселе, вновь обвинила Россию в нарушении ДРСМД. Она добавила, что в ходе состоявшихся во вторник в Женеве российско-американских консультаций по ДРСМД прорыва достигнуто не было. Российскую делегацию на консультациях возглавлял заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, американскую - замглавы Госдепа Андреа Томпсон. Процесс выхода США из договора займет полгода.

Как сообщило агентство Блумберг, постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила в среду, что США финансируют разработки по противодействию ракетам средней и малой дальности. Она добавила, что период времени, который займет разработка таких средств, пока не определен.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

19:20 16.01.2019
Россия попала в список стран, где преследуют христиан
0
115
18:40 16.01.2019
США подтвердили гибель четырех американских военнослужащих при теракте в Манбидже
0
151
18:00 16.01.2019
Путин не увидел "ничего необычного" в росте цен в начале 2019 года
0
230
17:32 16.01.2019
Украинский шпион выдворен из России с запретом на въезд в страну в течение 20 лет
0
218
17:12 16.01.2019
Все федеральные выплаты будут проиндексированы с 1 февраля на 4,3%
0
259
17:00 16.01.2019
ЕС согласовал санкции против четырех "офицеров ГРУ", включая подозреваемых по Солсбери
0
245
16:32 16.01.2019
Жириновский прокомментировал переговоры РФ с Японией
0
302
16:12 16.01.2019
ФСИН опровергает информацию о ВИП-условиях содержания Улюкаева в колонии
0
259
16:00 16.01.2019
Путин потребовал расселить весь дом, пострадавший от взрыва газа в Магнитогорске
0
252
15:32 16.01.2019
Миссия ОБСЕ обнаружила взрывчатку на шлюзе водохранилища в Донбассе
0
346

Возврат к списку