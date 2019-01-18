Греф считает цифровизацию эффективным способом борьбы с коррупцией
14:12 16.01.2019 Источник: RNS
Эффективным способом борьбы с коррупцией может стать цифровизация, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе выступления на Гайдаровском форуме.
«Если будет прозрачная процессная деятельность, положенная в цифру, с необходимым доступом рынка к этой информации, и когда каждое решение любого чиновника может быть проанализировано экспертным сообществом и выложена оценка этого решения, коррупция начнет исчезать просто как явление», - сказал он.
Греф добавил, что не видит другого способа борьбы, кроме «цифровизации и опрозрачивания». RNS
24smi.org
Загрузка...
НОВОСТИ
- 20:00 18.01.2019
- Идею о продаже алкоголя и табака в спецмагазинах поддержали в Минздраве
- 19:20 18.01.2019
- Специалистов ФРГ и Франции пустят в Керченский пролив
- 18:40 18.01.2019
- В Норвегии сообщают об аресте российского гражданина, подозреваемого в террористической атаке в Осло
- 18:00 18.01.2019
- Пять британских министров пригрозили уйти в отставку из-за ситуации с Brexit - СМИ
- 17:32 18.01.2019
- ВС Нидерландов счел незаконным решение России о банкротстве компании ЮКОС
- 17:00 18.01.2019
- Информация о спасении второго пилота Су-34 не подтверждается - МО РФ
- 16:32 18.01.2019
- США могут обогнать Россию и Саудовскую Аравию по добыче нефти к середине 2019 года
- 16:12 18.01.2019
- На магистральном газопроводе в Ленинградской области произошел взрыв - источник
- 16:00 18.01.2019
- Эксперимент по печати живой ткани в космосе признан успешным
- 15:32 18.01.2019
- Рада фактически разрешила радикалам захватывать храмы УПЦ - Медведчук
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать