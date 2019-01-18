Зубков и три российских бобслеиста дисквалифицированы до декабря 2020 года
15:12 16.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировала президента Федерации бобслея России Александра Зубкова до 18 декабря 2020 года за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба IBSF.
Также за нарушение антидопинговых правил на Играх в Сочи до 12 декабря 2020 дисквалифицированы российские бобслеисты Александр Касьянов, Ильвир Хузин и Алексей Пушкарев.
Спортсмены имеют право оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).
24smi.org
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