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Путин потребовал расселить весь дом, пострадавший от взрыва газа в Магнитогорске

16:00 16.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поручил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому полностью расселить дом в Магнитогорске, в подъезде которого в декабре 2018 года произошел взрыв.

"Жители города обратились ко мне с просьбой расселить весь дом. Несмотря на то, что экспертиза показывает, что жить там можно, но трагедия большая - 39 погибших. Я людей понимаю, которые живут в этом месте", - сказал глава государства.

"Надо пойти навстречу людям и дом расселить", - распорядился Путин.

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