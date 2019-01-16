Правительство Терезы Мэй преодолело вотум недоверия в парламенте
22:40 16.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство британского премьер-министра Терезы Мэй преодолело вотум недоверия, вынесенный ему оппозиционной Лейбористской партией. Во время голосования, состоявшегося в среду в Палате общин, нижней палате парламента Соединенного Королевства, 325 депутатов выразили поддержку кабинету министров при том, что недоверие высказали 306 народных избранников.
Причиной демарша лейбористов стали результаты состоявшегося накануне голосования в парламенте, которые стали провальными для Мэй. Депутаты с перевесом в 230 (432 "против" и 202 "за") отвергли согласованную сделку об условиях Brexit, что поставило под угрозу упорядоченный выход страны из состава Евросоюза.
После голосования по вотуму недоверия Тереза Мэй обещала осуществить волю британского народа и вывести страну из состава ЕС.
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