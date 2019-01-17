Эскизный проект нового спутника одобрен в Роскосмос

08:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роскосмос принял эскизный проект по разработке нового спутника дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Ресурс-ПМ", сообщил ТАСС гендиректор Ракетно-космического центра "Прогресс" (предприятие - разработчик этого аппарата) Дмитрий Баранов.

"Эскизный проект по разработке космического аппарата дистанционного зондирования Земли нового поколения "Ресурс- ПМ" был принят госкорпорацией "Роскосмос" в августе 2018 года", - сказал Баранов, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее РКЦ "Прогресс" выиграл тендер Роскосмоса на выполнение работ по проекту "Ресурс-ПМ" на общую сумму свыше 16 млрд рублей.







