В Пекине создадут индустриальный парк кибербезопасности - СМИ

08:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти КНР создадут в китайской столице индустриальный парк национального уровня для разработки и производства эффективных продуктов в области сетевой безопасности. Об этом сообщил в четверг информационный портал "Чжунго синьвэньван".

"Пекин уже приступил к его созданию <...> и будет осваивать потенциал китайских технологичных предприятий, - проинформировали СМИ в муниципальном управлении экономики и информационных технологий. - Мы занимаемся активным продвижением этого проекта. В парке обоснуются штаб- квартиры ведущих национальных и зарубежных компаний в области кибербезопасности".

Работы по строительству первых объектов на территории этой промышленной зоны были начаты еще в конце 2017 года. Ожидается, что в ближайшее время расположенные там промышленные площадки начнут серийное производство высокотехнологичной продукции, масштаб выпуска которой к 2020 году превысит 100 млрд юаней (около 14,5 млрд долларов). Индустриальный парк будет находиться в двух обособленных друг от друга районах - на западе (Хайдянь) и востоке (Тунчжоу) Пекина.

"Многие агентства и организации занимаются разработкой цифровых и информационных технологий в условиях недостаточно высокого уровня обеспечения безопасности - это порождает множество рисков", - отметил представитель пекинских властей. По его словам, создание такой специальной зоны сопряжено с крупными вызовами, поскольку предприятия на ее территории могут стать объектом целенаправленных хакерских атак.



