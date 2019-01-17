США рассматривают возможность выведения элементов систем ПРО в космос

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты предметно рассматривают возможность размещения в космическом пространстве системы средств обнаружения ракет, которые помогут фиксированию и сопровождению целей, кроме того, будет изучаться целесообразность выведения в космос перехватчиков, в том числе лазеров. Об этом сообщил представитель администрации США высокого ранга, выступая в среду на специальном брифинге для журналистов, посвященном обнародованию новой стратегии развития американской системы противоракетной обороны (ПРО).

У этого представителя исполнительной ветви власти США журналисты поинтересовались, рассматривается ли идея создания своего рода пояса спутников со средствами обнаружения. "Мы изучаем [возможность размещения] пояса из сенсоров с целью помочь раннему обнаружению и отслеживанию ракет после того, как они были запущены. Мы рассматриваем космос как важную сферу, как новый уровень возможностей", - отметил он.

Также ему был задан вопрос, может ли выведение на орбиту противоракетных сенсоров естественным образом повлечь за собой размещение в космическом пространстве перехватчиков. "Я бы отверг идею того, что есть некая естественная или закономерная последовательность [развертывания] каких-либо возможностей. Мы намерены изучать все аспекты реализации, эффективности, финансовой целесообразности и стратегические аспекты [размещения там такого рода технологий]. И если это будет иметь смысл, то будут получены соответствующие рекомендации, а если нет - будет иной исход", - пояснил чиновник.

"Мы будем изучать это, и мы будем смотреть, обоснованно ли это", - сказал он. В развитие темы у него также спросили, существует ли возможность, что Соединенные Штаты могут вывести в космос лазеры, которые будут выполнять функции перехватчиков. "Если это имеет смысл, то это то, что мы будем изучать", - ответил он.

Как ожидается, новую стратегию развития американской системы ПРО обнародует в четверг президент США Дональд Трамп.