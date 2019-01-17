0
0
142
Новости

Ксения Собчак неожиданно приехала в Киев

Добавить в избранное

09:05 17.01.2019 Источник: Газета.Ru

Журналистка, телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак приехала в Киев. Об этом она сообщил в сториз в своем инстаграме. «Ну привет, кiев», — написала Собчак в сториз, сопроводив пост видео с поездкой по направлению к Европейской площади. Цели визита Собчак не назвала.

В марте прошлого года Собчак попала в базу данных украинского сайта «Миротворец» за посещение Крыма в апреле 2014 года. Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

09:32 17.01.2019
Использование соцсетей могут ограничить для некоторых категорий бывших военнослужащих
0
18
09:00 17.01.2019
США рассматривают возможность выведения элементов систем ПРО в космос
0
24
18:40 16.01.2019
США подтвердили гибель четырех американских военнослужащих при теракте в Манбидже
0
77
15:00 16.01.2019
Администрация Трампа рассматривает возможности усиления ПРО США
0
84
13:00 16.01.2019
Военных моряков США лишили денежного довольствия
0
99
12:20 15.01.2019
На оснащение российской армии в 2019 году направят более 1,44 трлн рублей
0
134
20:30 13.01.2019
Нетаньяху: Израиль готов наращивать атаки на иранские объекты в Сирии
0
167
18:21 13.01.2019
WSJ: Болтон запрашивал у Пентагона данные о возможности ударов по Ирану
0
190
15:18 13.01.2019
На севере Афганистана уничтожены 11 талибов
0
187
14:52 13.01.2019
Катар и США подписали соглашение о расширении военной авиабазы Эль-Удейд
0
183

Возврат к списку