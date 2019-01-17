Ксения Собчак неожиданно приехала в Киев
09:05 17.01.2019 Источник: Газета.Ru
Журналистка, телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак приехала в Киев. Об этом она сообщил в сториз в своем инстаграме. «Ну привет, кiев», — написала Собчак в сториз, сопроводив пост видео с поездкой по направлению к Европейской площади. Цели визита Собчак не назвала.
В марте прошлого года Собчак попала в базу данных украинского сайта «Миротворец» за посещение Крыма в апреле 2014 года. Газета.Ru
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