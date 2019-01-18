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США начнут процесс выхода из ДРСМД 2 февраля - замгоссекретаря

20:00 16.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США начнут процесс выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) 2 февраля. Об этом сообщила в среду заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, передает агентство Рейтер.

Томпсон, находящаяся сейчас в Брюсселе, вновь обвинила Россию в нарушении ДРСМД. Она добавила, что в ходе состоявшихся во вторник в Женеве российско-американских консультаций по ДРСМД прорыва достигнуто не было. Российскую делегацию на консультациях возглавлял заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, американскую - замглавы Госдепа Андреа Томпсон. Процесс выхода США из договора займет полгода.

Как сообщило агентство Блумберг, постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила в среду, что США финансируют разработки по противодействию ракетам средней и малой дальности. Она добавила, что период времени, который займет разработка таких средств, пока не определен.

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