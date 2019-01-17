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Япония заявила протест России из-за штрафа рыбакам

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10:00 17.01.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Япония заявила протест России из-за штрафа рыбакам, ведущим промысел возле Курил. «Действия российской стороны являются неприемлемыми», — цитирует агентство Kyodo представителя японского МИДа.

Утверждается, что 7 января российские пограничники остановили два японских рыболовецких судна у острова Кунашир для проверки документов. Сотрудники ФСБ указали рыбакам на отсутствие некоторой разрешительной документации и потребовали на месте заплатить штраф. Размер взыскания не сообщается. Говорит Москва

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