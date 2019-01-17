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Новости

Евросоюз готов отложить Brexit до 2020 года

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10:05 17.01.2019 Источник: Эхо Москвы

Евросоюз готов отложить выход Великобритании из ЕС до 2020 года. Об этом пишет британская газета Times со ссылкой на источники. Германия и Франция, могут продлить переговоры с Лондоном из-за возможного политического кризиса в стране. Предполагается, что Великобритания покинет ЕС 29 марта. Однако парламент страны во вторник проголосовал против соглашения с ЕС об условиях выхода из содружества. После этого на голосование был поставлен вопрос о недоверии правительству, но большинство депутатов накануне высказались против, и Тереза Мэй сохранила пост премьера.  Эхо Москвы

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