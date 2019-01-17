Евросоюз готов отложить Brexit до 2020 года
10:05 17.01.2019 Источник: Эхо Москвы
Евросоюз готов отложить выход Великобритании из ЕС до 2020 года. Об этом пишет британская газета Times со ссылкой на источники. Германия и Франция, могут продлить переговоры с Лондоном из-за возможного политического кризиса в стране. Предполагается, что Великобритания покинет ЕС 29 марта. Однако парламент страны во вторник проголосовал против соглашения с ЕС об условиях выхода из содружества. После этого на голосование был поставлен вопрос о недоверии правительству, но большинство депутатов накануне высказались против, и Тереза Мэй сохранила пост премьера. Эхо Москвы
Новости
- 10:00 17.01.2019
- Япония заявила протест России из-за штрафа рыбакам
- 09:32 17.01.2019
- Использование соцсетей могут ограничить для некоторых категорий бывших военнослужащих
- 09:20 17.01.2019
- Пираты, захватившие российских граждан в Африке, потребовали выкуп
- 09:05 17.01.2019
- Ксения Собчак неожиданно приехала в Киев
- 09:00 17.01.2019
- США рассматривают возможность выведения элементов систем ПРО в космос
- 08:45 17.01.2019
- В Пекине создадут индустриальный парк кибербезопасности - СМИ
- 08:15 17.01.2019
- Эскизный проект нового спутника одобрен в Роскосмос
- 07:45 17.01.2019
- ФБР арестовало мужчину по обвинению в подготовке нападения на Белый дом
- 07:30 17.01.2019
- Мексиканский парламент одобрил создание Национальной гвардии
- 07:15 17.01.2019
- Генсек ООН озвучил главные направления работы в 2019 году
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать