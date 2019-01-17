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Кудрин рассказал, как вывести Россию в первую пятерку экономик мира

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10:20 17.01.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Алексей Кудрин назвал способ вывести Россию в первую пятёрку экономик мира. Глава Счётной палаты заявил, что это зависит от трудовых ресурсов, инвестиций и роста производительности труда.

По словам Кудрина, которые приводит ТАСС, чтобы выйти на необходимые темпы экономического роста, недостаточно национальных проектов. «Нам нужны дополнительные меры политики, которые создадут экономический рост», — сказал он и отметил, что добиться роста на три процента в год — сверхтяжёлая задача.

«Трудовые ресурсы будут сокращаться, тот поток мигрантов, который в предыдущие годы закрывал [их недостаток], он не будет таким, как сейчас. Тем более у нас не растут реальные доходы населения, девальвация тоже оттолкнула мигрантов», — цитирует главу Счётной палаты Lenta.Ru.

Нужно расти за счёт инвестиций и увеличения производительности, считает Кудрин. Он также отметил, что доверие народа к власти тоже будет играть немаловажную роль.

В числе других факторов для стимула российской экономики, чиновник назвал реформирование госуправления и сокращение роли государства в экономике.

Требование вывести Россию в первую пятёрку экономик мира к 2024 году содержится в майском указе Владимира Путина. Говорит Москва

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