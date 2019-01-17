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Новости

Украинцам напомнили о 12-кратном росте цен на газ

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11:00 17.01.2019 Источник: Газета.Ru

Депутат Верховной рады Александр Долженков во время выступления в парламенте заявил, что с первого января 2020 года цена на газ на Украине вырастет в 12 раз по сравнению с ценами на топливо в 2013 году. Выступление депутата опубликовано в ютьюбе.

Он напомнил, что в 2013 году за 1000 кубических м украинцы платили 930 гривен. В данный момент такой объем газа стоит 8500 гривен, а с 2020 года его цена возрастет до 12 тыс. гривен, отметил Долженков. Он добавил, что за семь лет газ на Украине стал более чем в 12 раз дороже.

«По данным Всемирного банка, Украина стала самой бедной страной Европы, так, на минуточку. Про это никто тут [в Раде] не говорит», — посетовал депутат.

Ранее депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Вадим Рабинович посетовал на «убийственные» тарифы на отопление.  Газета.Ru

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