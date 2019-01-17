Минздрав против возвращения курилок в аэропорты
11:05 17.01.2019 Источник: Известия
Министр здравоохранения Вероника Скворцова 18 декабря направила вице-спикеру Госдумы и главе фракции «Единая Россия» Сергею Неверову письмо, в котором попросила рассмотреть возможность отклонения законопроекта о возвращении курилок в аэропорты. Автор документа — депутат Сергей Боярский (ЕР). Ведомство сочло, что проект не соответствует основным принципам охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма. Известия
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