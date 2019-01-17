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В США заподозрили Huawei в похищении коммерческой информации у американских партнеров

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11:20 17.01.2019 Источник: Эхо Москвы

В США китайскую компанию Huawei заподозрили в похищении коммерческой информации у американских партнёров. Как пишет газета Wall Street Journal, уже началось расследование. По некоторым данным, сведения, которые могли быть похищены, касались оборудования компании T-Mobil для проверки смартфонов.  Эхо Москвы

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