Дума отказалась направлять делегацию РФ в ПАСЕ и призвала заморозить взнос в СЕ в 2019 г.
12:00 17.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума на заседании в четверг приняла проект заявления, в котором предлагается не направлять делегацию России на сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в январе 2019 года и оставить в силе решение о заморозке выплаты взноса РФ в бюджет Совета Европы. Решение принято единогласно.
"Государственная дума не видит оснований для возвращения российской делегации в ПАСЕ и возобновления уплаты взносов РФ в бюджет Совета Европы", - говорится в тексте заявления "О ситуации вокруг российского участия в ПАСЕ". Депутаты также заявили "о нецелесообразности направления заявки на подтверждение полномочий членов российской делегации в ПАСЕ в 2019 году".
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