Власти Китая усилят содействие Huawei и ZTE, несмотря на растущее давление
12:05 17.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайские власти будут оказывать содействие высокотехнологичным национальным компаниям, таким как Huawei и ZTE, несмотря на усиливающееся давление на них и обвинения со стороны ряда стран мира. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн.
"В последнее время в некоторых странах появились утверждения, что высокотехнологичная продукция китайских предприятий представляет угрозу безопасности. Это беспочвенные и бессмысленные обвинения, - ответил чиновник в ходе еженедельного брифинга на вопрос ТАСС. - Развитие науки и техники, а также инноваций в Китае не представляет рисков для внешнего мира. Мы надеемся, что путем регулярной международной торговли научно-технические достижения станут глобальным достоянием и будут содействовать повышению благосостояния населения всех стран".
По словам Гао Фэна, обмен технологиями - "неотъемлемое право всех народов". "Мы продолжим содействовать тому, чтобы китайские компании на взаимовыгодной основе участвовали в международном сотрудничестве, способствовали как прогрессу науки и техники, так и торговому развитию. Некоторые страны, в особенности развитые государства, должны больше верить в собственные силы и занять более открытую позицию по отношению к иностранной высокотехнологичной продукции, в том числе из Китая", - подчеркнул Гао Фэн.
Он отметил, что отказ от протекционизма и усиление открытости окажет положительный эффект на потребителей всех стран мира.
Новости
- 13:05 17.01.2019
- При взрыве в Лионе пострадали три человека [+ВИДЕО]
- 13:00 17.01.2019
- КС счел частично неконституционной норму закона о СМИ для учредителей с иным гражданством
- 12:20 17.01.2019
- Адвокат Трампа не исключил "сговор" сотрудников его штаба с Россией - CNN
- 12:00 17.01.2019
- Дума отказалась направлять делегацию РФ в ПАСЕ и призвала заморозить взнос в СЕ в 2019 г.
- 11:32 17.01.2019
- Французские СМИ предрекли России рекорд торгового баланса
- 11:20 17.01.2019
- В США заподозрили Huawei в похищении коммерческой информации у американских партнеров
- 11:05 17.01.2019
- Минздрав против возвращения курилок в аэропорты
- 11:00 17.01.2019
- Украинцам напомнили о 12-кратном росте цен на газ
- 10:32 17.01.2019
- Президент Сербии подарит Путину собаку - СМИ
- 10:20 17.01.2019
- Кудрин рассказал, как вывести Россию в первую пятерку экономик мира
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать