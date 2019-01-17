0
0
135
Новости

Власти Китая усилят содействие Huawei и ZTE, несмотря на растущее давление

Добавить в избранное

12:05 17.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти будут оказывать содействие высокотехнологичным национальным компаниям, таким как Huawei и ZTE, несмотря на усиливающееся давление на них и обвинения со стороны ряда стран мира. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн.

"В последнее время в некоторых странах появились утверждения, что высокотехнологичная продукция китайских предприятий представляет угрозу безопасности. Это беспочвенные и бессмысленные обвинения, - ответил чиновник в ходе еженедельного брифинга на вопрос ТАСС. - Развитие науки и техники, а также инноваций в Китае не представляет рисков для внешнего мира. Мы надеемся, что путем регулярной международной торговли научно-технические достижения станут глобальным достоянием и будут содействовать повышению благосостояния населения всех стран".

По словам Гао Фэна, обмен технологиями - "неотъемлемое право всех народов". "Мы продолжим содействовать тому, чтобы китайские компании на взаимовыгодной основе участвовали в международном сотрудничестве, способствовали как прогрессу науки и техники, так и торговому развитию. Некоторые страны, в особенности развитые государства, должны больше верить в собственные силы и занять более открытую позицию по отношению к иностранной высокотехнологичной продукции, в том числе из Китая", - подчеркнул Гао Фэн.

Он отметил, что отказ от протекционизма и усиление открытости окажет положительный эффект на потребителей всех стран мира.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

13:05 17.01.2019
При взрыве в Лионе пострадали три человека [+ВИДЕО]
0
18
13:00 17.01.2019
КС счел частично неконституционной норму закона о СМИ для учредителей с иным гражданством
0
27
12:20 17.01.2019
Адвокат Трампа не исключил "сговор" сотрудников его штаба с Россией - CNN
0
106
12:00 17.01.2019
Дума отказалась направлять делегацию РФ в ПАСЕ и призвала заморозить взнос в СЕ в 2019 г.
0
131
11:32 17.01.2019
Французские СМИ предрекли России рекорд торгового баланса
0
161
11:20 17.01.2019
В США заподозрили Huawei в похищении коммерческой информации у американских партнеров
0
168
11:05 17.01.2019
Минздрав против возвращения курилок в аэропорты
0
190
11:00 17.01.2019
Украинцам напомнили о 12-кратном росте цен на газ
0
222
10:32 17.01.2019
Президент Сербии подарит Путину собаку - СМИ
0
219
10:20 17.01.2019
Кудрин рассказал, как вывести Россию в первую пятерку экономик мира
0
247

Возврат к списку