Власти Китая усилят содействие Huawei и ZTE, несмотря на растущее давление

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти будут оказывать содействие высокотехнологичным национальным компаниям, таким как Huawei и ZTE, несмотря на усиливающееся давление на них и обвинения со стороны ряда стран мира. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн.

"В последнее время в некоторых странах появились утверждения, что высокотехнологичная продукция китайских предприятий представляет угрозу безопасности. Это беспочвенные и бессмысленные обвинения, - ответил чиновник в ходе еженедельного брифинга на вопрос ТАСС. - Развитие науки и техники, а также инноваций в Китае не представляет рисков для внешнего мира. Мы надеемся, что путем регулярной международной торговли научно-технические достижения станут глобальным достоянием и будут содействовать повышению благосостояния населения всех стран".

По словам Гао Фэна, обмен технологиями - "неотъемлемое право всех народов". "Мы продолжим содействовать тому, чтобы китайские компании на взаимовыгодной основе участвовали в международном сотрудничестве, способствовали как прогрессу науки и техники, так и торговому развитию. Некоторые страны, в особенности развитые государства, должны больше верить в собственные силы и занять более открытую позицию по отношению к иностранной высокотехнологичной продукции, в том числе из Китая", - подчеркнул Гао Фэн.

Он отметил, что отказ от протекционизма и усиление открытости окажет положительный эффект на потребителей всех стран мира.