Адвокат Трампа не исключил "сговор" сотрудников его штаба с Россией - CNN

12:20 Источник: Газета.Ru

Адвокат Рудольф Джулиани, представляющий интересы американского президента Дональда Трампа, не смог поручиться, что все члены избирательного штаба лидера не сотрудничали с российской стороной. Об этом сообщает CNN.

По словам адвоката, все его заявления касались президента страны. Он подчеркнул, что отсутствуют какие-либо доказательства его «сговора с россиянами» для взлома серверов демократической партии.

«Я никогда не говорил, что не было сговора со штабом или с людьми из штаба», — сказал Джулиани. Газета.Ru