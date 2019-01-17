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Адвокат Трампа не исключил "сговор" сотрудников его штаба с Россией - CNN

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12:20 17.01.2019 Источник: Газета.Ru

Адвокат Рудольф Джулиани, представляющий интересы американского президента Дональда Трампа, не смог поручиться, что все члены избирательного штаба лидера не сотрудничали с российской стороной. Об этом сообщает CNN.

По словам адвоката, все его заявления касались президента страны. Он подчеркнул, что отсутствуют какие-либо доказательства его «сговора с россиянами» для взлома серверов демократической партии.

«Я никогда не говорил, что не было сговора со штабом или с людьми из штаба», — сказал Джулиани. Газета.Ru

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