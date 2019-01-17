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КС счел частично неконституционной норму закона о СМИ для учредителей с иным гражданством

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13:00 17.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конституционный суд РФ признал частично не соответствующей Конституции норму закона о СМИ, позволяющей учредителям с другим гражданством, помимо российского, владеть долей в уставном капитале СМИ, передает корр. ТАСС.

"Нет ясности в вопросе о том, может ли гражданин РФ, имеющий гражданство другого государства, реализовывать свои корпоративные права в пределах 20% долей уставного капитала хозяйственного общества. <...> В условиях такой неопределенности возникают непредвиденные риски как для имущественных прав совладельца, так и для правоспособности самого хозяйственного общества. <...> По указанным позициям оспоренная норма не соответствует Конституции РФ", - следует из материалов суда.

Поводом к рассмотрению дела в Конституционном суде стала жалоба Евгения Финкельштейна, владеющего 49% уставного капитала ООО "Радио-Шанс". По решению внеочередного общего собрания участников второй собственник компании - АО "Русское радио - Евразия", имеющее долю в 51%, - безвозмездно получил лицензию на радиовещание в Санкт-Петербурге, что являлось единственным активом фирмы. Финкельштейн безрезультатно пытался оспорить данное решение собрания в суде. Суды ссылались на то, что он, являясь одновременно гражданином РФ и Нидерландов, не может быть участником организацией, которая осуществляет радиовещание на территории страны.

В 2014 году в закон о СМИ были внесены поправки, которые ограничили иностранное участие в уставном капитале организации - учредителя СМИ долей в 20%. Также по закону было исключено любое иное косвенное влияние на телеканалы и радиостанции.

По мнению заявителя, владелец части уставного капитала учредителя средства массовой информации, не соответствующий требованиям закона о СМИ, должен быть ограничен в праве управления и контроля над ней только в части превышающей 20% уставного капитала. Финкельштейн считает, что неопределенность отдельных положений закона о СМИ сегодня создают возможность лишения лиц с двойным гражданством имущества. Теперь федеральному законодателю надлежит внести в действующее правовое регулирование необходимые изменения, вытекающие из решения КС.

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