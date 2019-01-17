При взрыве в Лионе пострадали три человека [+ВИДЕО]
13:05 17.01.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Три человека пострадали при взрыве во французском Лионе. ЧП произошло на крыше университетского корпуса.
Корреспондент «Евроньюс» в Лионе Елена Караева рассказала «Говорит Москва» о подробностях случившегося: «Уже всё закончилось. Начался пожар, и взорвались оставленные на крыше газовые баллоны. Они были оставлены, потому что там сейчас идёт ремонт. Три человека легко пострадали».
Как сообщает The Mirror, здание кампуса оцеплено полицией. В администрации университета подтвердили информацию о проводившихся в здании ремонтных работах.
Новости
- 13:00 17.01.2019
- КС счел частично неконституционной норму закона о СМИ для учредителей с иным гражданством
- 12:20 17.01.2019
- Адвокат Трампа не исключил "сговор" сотрудников его штаба с Россией - CNN
- 12:05 17.01.2019
- Власти Китая усилят содействие Huawei и ZTE, несмотря на растущее давление
- 12:00 17.01.2019
- Дума отказалась направлять делегацию РФ в ПАСЕ и призвала заморозить взнос в СЕ в 2019 г.
- 11:32 17.01.2019
- Французские СМИ предрекли России рекорд торгового баланса
- 11:20 17.01.2019
- В США заподозрили Huawei в похищении коммерческой информации у американских партнеров
- 11:05 17.01.2019
- Минздрав против возвращения курилок в аэропорты
- 11:00 17.01.2019
- Украинцам напомнили о 12-кратном росте цен на газ
- 10:32 17.01.2019
- Президент Сербии подарит Путину собаку - СМИ
- 10:20 17.01.2019
- Кудрин рассказал, как вывести Россию в первую пятерку экономик мира
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать