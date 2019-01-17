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При взрыве в Лионе пострадали три человека [+ВИДЕО]

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13:05 17.01.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Три человека пострадали при взрыве во французском Лионе. ЧП произошло на крыше университетского корпуса.

Корреспондент «Евроньюс» в Лионе Елена Караева рассказала «Говорит Москва» о подробностях случившегося: «Уже всё закончилось. Начался пожар, и взорвались оставленные на крыше газовые баллоны. Они были оставлены, потому что там сейчас идёт ремонт. Три человека легко пострадали».

Как сообщает The Mirror, здание кампуса оцеплено полицией. В администрации университета подтвердили информацию о проводившихся в здании ремонтных работах.

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