К кризису в отношениях РФ и ПАСЕ могут быть причастны США - Володин

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что к длительному кризису в отношениях России и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) могут быть причастны США.

"Мы считаем, что к этому причастны и США. Видим их влияние в этой парламентской структуре, хотя она является сугубо европейской", - заявил он журналистам в четверг.