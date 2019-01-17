К кризису в отношениях РФ и ПАСЕ могут быть причастны США - Володин
13:20 17.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что к длительному кризису в отношениях России и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) могут быть причастны США.
"Мы считаем, что к этому причастны и США. Видим их влияние в этой парламентской структуре, хотя она является сугубо европейской", - заявил он журналистам в четверг.
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