0
0
156
Новости

К кризису в отношениях РФ и ПАСЕ могут быть причастны США - Володин

Добавить в избранное

13:20 17.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что к длительному кризису в отношениях России и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) могут быть причастны США.

"Мы считаем, что к этому причастны и США. Видим их влияние в этой парламентской структуре, хотя она является сугубо европейской", - заявил он журналистам в четверг.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

14:32 17.01.2019
Собчак рассказала о причине визита в Украину
0
50
14:12 17.01.2019
Около 40 мигрантов задержаны в туннеле под Монбланом при попытке попасть во Францию
0
78
14:00 17.01.2019
Не Париж стал главным направлением для российских туристов
0
105
13:32 17.01.2019
ФСО намерена засекретить свои закупки
0
140
13:05 17.01.2019
При взрыве в Лионе пострадали три человека [+ВИДЕО]
0
171
13:00 17.01.2019
КС счел частично неконституционной норму закона о СМИ для учредителей с иным гражданством
0
159
12:20 17.01.2019
Адвокат Трампа не исключил "сговор" сотрудников его штаба с Россией - CNN
0
193
12:05 17.01.2019
Власти Китая усилят содействие Huawei и ZTE, несмотря на растущее давление
0
210
12:00 17.01.2019
Дума отказалась направлять делегацию РФ в ПАСЕ и призвала заморозить взнос в СЕ в 2019 г.
0
202
11:32 17.01.2019
Французские СМИ предрекли России рекорд торгового баланса
0
233

Возврат к списку