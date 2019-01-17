Не Париж стал главным направлением для российских туристов

14:00 Источник: НГ-Online

Отдых подорожал и внутри, и снаружи. Новогодний отдых россиян, предпочитавших встретить праздник не дома, за год заметно вырос в цене, обнаружили специалисты отрасли. Средняя стоимость бронирования отелей в поездках за рубеж увеличилась на 18% по сравнению с прошлым годом и составила 37,1 тыс руб. На 10% вырос средний чек и на внутренних направлениях, он достиг 10,1 тыс руб., сообщили «НГ» в сервисе онлайн-бронирования Ostrovok. ru.

Топ-3 наиболее популярных направлений не изменился с прошлого года – Москва, Санкт-Петербург и Прага. Четвертую строчку занял Стамбул, поднявшийся на одну позицию, на пятом месте Париж, прибавивший две позиции. Один из самых заметных скачков количества бронирований зафиксирован именно во французскую столицу (42%), которая оставалась популярным направлением несмотря на сложную социальную обстановку, связанную с протестами «желтых жилетов».

Туристы чаще отдавали предпочтение более дорогим направлениям: ОАЭ поднялись на пять позиций в рейтинге и заняли девятую строчку (рост бронирований в Дубае составил 67%. США поднялись на две строчки и замкнули десятку лучших.

Китай прибавил четыре позиции и вышел на 16 место. Азия становится все более привлекательным направлением для празднующих россиян – города этого региона показали значительный рост количества бронирований. Наиболее заметный рост продемонстрировали Пекин (168% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее) и Бали (91%).

Средняя продолжительность проживания в новогодние праздники (с 25 декабря 2018 года по 13 января 2019 года) не изменилась и составила на международных направлениях 5,5 дня, на внутренних направлениях – 2,8 дня. Самые продолжительные поездки туристы совершали в Паттайю (10 дней), Пхукет (8 дней), Барселону, Рим, Фукуок и тот же Париж (7 дней).

По большинству направлений в топ-20 популярных городов средняя стоимость бронирования увеличилась. На треть выросла стоимость бронирования в Стамбуле, на 27% – в Хельсинки, на 25% – в Вене и Будапеште, что отчасти объясняется ростом курса валют.

Из внутренних направлений, наиболее значительный рост количества бронирований был зафиксирован в Севастополе (202% к показателям прошлого года), Владивостоке (154%), Симферополе (149%). Снижение количества бронирований отмечается в Ярославле (17%) и в Сочи (3%), Средняя стоимость бронирований по топ-20 российских направлений показала разнонаправленную динамику: в восьми городах она снизилась – значительнее всего во Владивостоке (на 35%), Ялте (18%). Самый заметный рост стоимости бронирования зафиксирован в Калининграде (51%), Нижнем Новгороде (42%), Краснодаре (30%).

Анатолий Комраков