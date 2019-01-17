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Около 40 мигрантов задержаны в туннеле под Монбланом при попытке попасть во Францию

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14:12 17.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 40 мигрантов задержаны в туннеле под горным массивом Монблан при попытке попасть из Италии во Францию в ночь со среды на четверг. Об этом сообщает агентство АНСА.

По его информации, среди задержанных есть несовершеннолетние. В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают личности мигрантов. Агентство отмечает, что в случае, если задержанные не имеют законных оснований на пребывание на территории ЕС, водители автомобилей, на которых они прибыли, будут арестованы за незаконную перевозку мигрантов.

Нынешнее итальянское правительство, принявшее жесткую линию борьбы с незаконной миграцией, добилось заметных результатов. По словам министра внутренних дел и вице- премьера Маттео Сальвини, количество прибывающих по морю мигрантов сократилось на 97% по сравнению с началом 2017 года и на 93% по сравнению с началом прошлого года. Согласно данным МВД, в январе на Апеннинах высадились всего 53 человека. В январе 2017 года число мигрантов достигало 2355 человек, а в прошлом году - 971.

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