Новый космический корабль "Федерация" переименуют

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роскосмос намерен переименовать перспективный пилотируемый космический корабль "Федерация". Об этом в пятницу журналистам сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Он у нас назывался "Федерацией". Сейчас думаем над более приемлемым названием", - сказал он.