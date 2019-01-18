Новый космический корабль "Федерация" переименуют
21:20 18.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Роскосмос намерен переименовать перспективный пилотируемый космический корабль "Федерация". Об этом в пятницу журналистам сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Он у нас назывался "Федерацией". Сейчас думаем над более приемлемым названием", - сказал он.
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