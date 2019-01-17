Спецслужбы Британии уничтожают улики по "делу Скрипалей" - директор СВР

15:00 Источник: РБК

Британские спецслужбы уничтожают улики по «делу Скрипалей», таким образом заметая следы совершенного преступления. Об этом после пресс-конференции Российского исторического общества заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, передает корреспондент РБК.

«Это грязная провокация со стороны властей Великобритании. Грязная потому, что видно, что власти постоянно заметают следы совершенного преступления, уничтожают улики», — сказал он. Таким образом Нарышкин прокомментировал действия властей Европейского союза, которые согласовали введение санкций в отношении россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон считает ответственными за отравление в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Лондон начал уничтожать улики с первых дней расследования, сообщил Нарышкин.