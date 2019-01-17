Около половины россиян переживает из-за распада СССР - опрос
15:12 17.01.2019 Источник: RNS
Почти половина граждан России, или 45%, стыдятся или огорчены распадом СССР, свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-центром» в ноябре и декабре 2018 года. В 2017 году показатель составлял 33%.
Более половины россиян (61%) стыдятся того, что великий народ и богатая страна «живет в вечной бедности и неустроенности». Годом ранее этот показатель был на уровне 54%.
Опрос был проведен «Левада-центром» 22-28 ноября и 13-19 декабря 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1,8 тыс. человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. RNS
Новости
- 16:12 17.01.2019
- Сильвио Берлускони намерен баллотироваться в Европарламент
- 16:00 17.01.2019
- В СБУ объяснили причины задержания выдворенной из России журналистки
- 15:32 17.01.2019
- Силовики сообщили подробности попытки побега из суда участников "банды ГТА"
- 15:00 17.01.2019
- Спецслужбы Британии уничтожают улики по "делу Скрипалей" - директор СВР
- 14:32 17.01.2019
- Собчак рассказала о причине визита в Украину
- 14:12 17.01.2019
- Около 40 мигрантов задержаны в туннеле под Монбланом при попытке попасть во Францию
- 14:00 17.01.2019
- Не Париж стал главным направлением для российских туристов
- 13:32 17.01.2019
- ФСО намерена засекретить свои закупки
- 13:20 17.01.2019
- К кризису в отношениях РФ и ПАСЕ могут быть причастны США - Володин
- 13:05 17.01.2019
- При взрыве в Лионе пострадали три человека [+ВИДЕО]
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать