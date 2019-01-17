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Около половины россиян переживает из-за распада СССР - опрос

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15:12 17.01.2019 Источник: RNS

Почти половина граждан России, или 45%, стыдятся или огорчены распадом СССР, свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-центром» в ноябре и декабре 2018 года. В 2017 году показатель составлял 33%.

Более половины россиян (61%) стыдятся того, что великий народ и богатая страна «живет в вечной бедности и неустроенности». Годом ранее этот показатель был на уровне 54%.

Опрос был проведен «Левада-центром» 22-28 ноября и 13-19 декабря 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1,8 тыс. человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. RNS

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