Силовики сообщили подробности попытки побега из суда участников "банды ГТА"
15:32 17.01.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Силовики рассказали подробности попытки побега участников «банды ГТА» из суда. Сегодня в Московском областном суде начался процесс над конвоиром и двумя полицейскими. Их обвиняют в халатности, повлёкшей причинение тяжкого вреда здоровью.
Фигуранты рассказали, что наручники, в которые были закованы члены банды, можно было расстегнуть булавкой, а некоторые расстёгивались при резком движении рук.
«Об особенностях наручников знали как конвоиры, так и конвоируемые. Более надёжных наручников нам не выдавалось», — цитирует «Медиазона» подсудимого Михаила Фортушняка. 1 августа 2017 года он вместе с напарницей конвоировал пятерых бандитов в здании Мособлсуда. Тогда пятеро преступников в лифте напали на конвоиров. Трое злоумышленников были убиты, ранения получили трое полицейских. В прокуратуре пришли к выводу, что конвойная служба не соблюла инструкции. Говорит Москва
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