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Новости

В СБУ объяснили причины задержания выдворенной из России журналистки

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16:00 17.01.2019

Представители Службы безопасности Украины (СБУ) объяснили, почему выдворенная из России журналистка Елена Бойко была задержана после пересечения границы.

"Начиная с 2014 года агитаторша распространяла в интернете материалы антиукраинского характера, пропагандировала противостояние между украинцами из-за политических убеждений", — говорят в пресс-службе СБУ.

Как сообщает РИА "Новости", ведомство считает, что Бойко публично призывала к "нарушению территориальной целостности" Украины. В ее отношении было начато уголовное производство в связи с посягательством на неприкосновенность Украины.

Бойко грозит до 5 лет лишения свободы.  ren.tv

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