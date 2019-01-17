В СБУ объяснили причины задержания выдворенной из России журналистки
16:00 17.01.2019
Представители Службы безопасности Украины (СБУ) объяснили, почему выдворенная из России журналистка Елена Бойко была задержана после пересечения границы.
"Начиная с 2014 года агитаторша распространяла в интернете материалы антиукраинского характера, пропагандировала противостояние между украинцами из-за политических убеждений", — говорят в пресс-службе СБУ.
Как сообщает РИА "Новости", ведомство считает, что Бойко публично призывала к "нарушению территориальной целостности" Украины. В ее отношении было начато уголовное производство в связи с посягательством на неприкосновенность Украины.
Бойко грозит до 5 лет лишения свободы. ren.tv
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