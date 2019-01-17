В СБУ объяснили причины задержания выдворенной из России журналистки

16:00

Представители Службы безопасности Украины (СБУ) объяснили, почему выдворенная из России журналистка Елена Бойко была задержана после пересечения границы.

"Начиная с 2014 года агитаторша распространяла в интернете материалы антиукраинского характера, пропагандировала противостояние между украинцами из-за политических убеждений", — говорят в пресс-службе СБУ.

Как сообщает РИА "Новости", ведомство считает, что Бойко публично призывала к "нарушению территориальной целостности" Украины. В ее отношении было начато уголовное производство в связи с посягательством на неприкосновенность Украины.

Бойко грозит до 5 лет лишения свободы. ren.tv