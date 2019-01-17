Сильвио Берлускони намерен баллотироваться в Европарламент
16:12 17.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, бессменный лидер партии "Вперед, Италия", намерен участвовать в выборах в Европарламент в конце мая. С таким заявлением 82-летний политик выступил на одном из партийных мероприятий на Сардинии, передает в четверг агентство АНСА.
"Я решил участвовать в европейских выборах, чтобы дать услышать свой голос в Европе, которая должна поменяться", - сказал Берлускони.
Политик трижды возглавлял итальянское правительство, впервые придя к власти в 1994 году. Берлускони - единственный премьер, которому удалось проработать весь положенный пятилетний срок с 2001 по 2006 год.
Новости
- 16:00 17.01.2019
- В СБУ объяснили причины задержания выдворенной из России журналистки
- 15:32 17.01.2019
- Силовики сообщили подробности попытки побега из суда участников "банды ГТА"
- 15:12 17.01.2019
- Около половины россиян переживает из-за распада СССР - опрос
- 15:00 17.01.2019
- Спецслужбы Британии уничтожают улики по "делу Скрипалей" - директор СВР
- 14:32 17.01.2019
- Собчак рассказала о причине визита в Украину
- 14:12 17.01.2019
- Около 40 мигрантов задержаны в туннеле под Монбланом при попытке попасть во Францию
- 14:00 17.01.2019
- Не Париж стал главным направлением для российских туристов
- 13:32 17.01.2019
- ФСО намерена засекретить свои закупки
- 13:20 17.01.2019
- К кризису в отношениях РФ и ПАСЕ могут быть причастны США - Володин
- 13:05 17.01.2019
- При взрыве в Лионе пострадали три человека [+ВИДЕО]
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать