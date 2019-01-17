Сильвио Берлускони намерен баллотироваться в Европарламент

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший премьер-министр Италии, бессменный лидер партии "Вперед, Италия", намерен участвовать в выборах в Европарламент в конце мая. С таким заявлением 82-летний политик выступил на одном из партийных мероприятий на Сардинии, передает в четверг агентство АНСА."Я решил участвовать в европейских выборах, чтобы дать услышать свой голос в Европе, которая должна поменяться", - сказал Берлускони.Политик трижды возглавлял итальянское правительство, впервые придя к власти в 1994 году. Берлускони - единственный премьер, которому удалось проработать весь положенный пятилетний срок с 2001 по 2006 год.