Город на Сицилии начал распродажу домов за один евро
16:32 17.01.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Итальянский город начал распродажу домов за один евро. Таким образом власти муниципалитета Самбука-ди-Сицилия рассчитывают привлечь новых жителей и улучшить облик.
На продажу выставлены десятки исторических объектов, однако покупатели обязаны за свой счёт в течение трёх лет отреставрировать здание, потратив не менее 15 тыс. евро, передаёт СNN. Говорит Москва
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