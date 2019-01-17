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Город на Сицилии начал распродажу домов за один евро

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16:32 17.01.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Итальянский город начал распродажу домов за один евро. Таким образом власти муниципалитета Самбука-ди-Сицилия рассчитывают привлечь новых жителей и улучшить облик.

На продажу выставлены десятки исторических объектов, однако покупатели обязаны за свой счёт в течение трёх лет отреставрировать здание, потратив не менее 15 тыс. евро, передаёт СNN. Говорит Москва

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