НАСА и CNSA совместно исследуют Луну
09:45 19.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
НАСА работает совместно с Китайским национальным космическим управлением (CNSA) над проектами исследования Луны. Как сообщило американское космическое ведомство в опубликованном в пятницу заявлении, сотрудничество касается, в частности, китайской лунной миссии "Чанъэ-4", совершившей в начале января историческую посадку на обратной стороне естественного спутника нашей планеты.
"Начиная с момента посадки китайского аппарата лунный спутник LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter, "Лунный орбитальный разведчик" - прим. ТАСС) собирает данные, которые в настоящий момент анализируются. Как ожидается, 31 января LRO сделает снимки места посадки "Чанъэ-4", как это было с "Чанъэ-3". НАСА и CNSA договорились, что любые значительные открытия, которые удастся сделать по результатам этой скоординированной деятельности, будут представлены международному научному сообществу на 56-й сессии Научно-технического подкомитета Комитета по использованию космического пространства в мирных целях ООН в Вене, в Австрии, 11-22 февраля 2019 года", - говорится в заявлении НАСА.
В управлении подчеркнули, что "сотрудничество НАСА с Китаем является прозрачным, двусторонним и взаимовыгодным".
НОВОСТИ
- 11:30 19.01.2019
- Минсельхоз прогнозирует сохранить положительные динамики развития - Патрушев
- 10:45 19.01.2019
- На севере Перу произошло землетрясение магнитудой 5,6
- 10:15 19.01.2019
- Минтранс постарается не повышать текущие цены на авиабилеты в 2019 году
- 22:40 18.01.2019
- Китай предложил нарастить импорт из США для ликвидации торгового дисбаланса - Bloomberg
- 22:00 18.01.2019
- В Японском море обнаружено тело летчика Су-34
- 21:20 18.01.2019
- Новый космический корабль "Федерация" переименуют
- 20:40 18.01.2019
- СК квалифицировал столкновение в воздухе двух самолетов Су-34 как нарушение правил полетов
- 20:00 18.01.2019
- Идею о продаже алкоголя и табака в спецмагазинах поддержали в Минздраве
- 19:20 18.01.2019
- Специалистов ФРГ и Франции пустят в Керченский пролив
- 18:40 18.01.2019
- В Норвегии сообщают об аресте российского гражданина, подозреваемого в террористической атаке в Осло
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать