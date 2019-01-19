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НАСА и CNSA совместно исследуют Луну

09:45 19.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАСА работает совместно с Китайским национальным космическим управлением (CNSA) над проектами исследования Луны. Как сообщило американское космическое ведомство в опубликованном в пятницу заявлении, сотрудничество касается, в частности, китайской лунной миссии "Чанъэ-4", совершившей в начале января историческую посадку на обратной стороне естественного спутника нашей планеты.

"Начиная с момента посадки китайского аппарата лунный спутник LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter, "Лунный орбитальный разведчик" - прим. ТАСС) собирает данные, которые в настоящий момент анализируются. Как ожидается, 31 января LRO сделает снимки места посадки "Чанъэ-4", как это было с "Чанъэ-3". НАСА и CNSA договорились, что любые значительные открытия, которые удастся сделать по результатам этой скоординированной деятельности, будут представлены международному научному сообществу на 56-й сессии Научно-технического подкомитета Комитета по использованию космического пространства в мирных целях ООН в Вене, в Австрии, 11-22 февраля 2019 года", - говорится в заявлении НАСА.

В управлении подчеркнули, что "сотрудничество НАСА с Китаем является прозрачным, двусторонним и взаимовыгодным".

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