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Минтранс постарается не повышать текущие цены на авиабилеты в 2019 году

10:15 19.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минтранс надеется удержать стоимость авиабилетов в 2019 году на текущем уровне. Об этом журналистам сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

"Очень надеемся, что удастся удержать [цены], хотя это будет очень непросто с учетом того, что стоимость горючего не снижается, и пока компенсацию на повышение стоимости авиакеросина авиакомпании не получили. Вы знаете, что по ряду авиакомпаний есть трудности, связанные с обслуживанием долговых обязательств, поэтому нам здесь важно удержать под контролем", - сказал он, отвечая на вопрос, ожидает ли Минтранс роста стоимости авиабилетов в 2019 году.

 

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