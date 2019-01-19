На севере Перу произошло землетрясение магнитудой 5,6

10:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в пятницу в северной части Перу, недалеко от границы с Эквадором. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 169 км к северу от города Барранка. Очаг залегал на глубине 99 км.

Данных о пострадавших или разрушениях на данный момент нет.



