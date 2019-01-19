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Китай подписал соглашение с Аргентиной о выведении 90 спутников на околоземную орбиту

12:30 19.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайская Great Wall Industry Corporation ("Грейт вол индастри корпорейшн") подписала соглашение о выведении на околоземную орбиту 90 спутниковых аппаратов для аргентинской компании Satellogic ("Сателоджик"). Об этом в субботу сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, для этих целей будет использоваться китайская ракета-носитель "Чанчжэн-6" (англоязычное название - Long March - 6) и космодром Тайюань (провинция Шаньси, Северный Китай). Первые 13 запусков планируется осуществить в 2019 году.

После завершения формирования спутниковой группировки компания сможет получать снимки любого участка земной поверхности с пространственным разрешением 1 метр с повторяемостью съемки один раз в неделю.

Ранее Great Wall Industry Corporation вывела на орбиту шесть спутниковых аппаратов компании Satellogic. Эта аргентинская компания предоставляет услуги по зондированию земной поверхности для сельского и лесного хозяйства, нефтегазовых, финансовых и страховых компаний.

Как отмечает телеканал, ракета-носитель "Чанчжэн-6" впервые будет использоваться для выведения полезной нагрузки в космос для иностранного заказчика.

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