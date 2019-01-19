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США должны защитить Турцию от сирийских курдов - сенатор Грэм

13:15 19.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США должны защитить Турцию от угроз, исходящих от действующих на севере Сирии курдских формирований "Силы народной самообороны". Об этом, как сообщило в субботу Анатолийское агентство, заявил сенатор- республиканец Линдси Грэм, который сейчас находится в Анкаре.

Как информирует агентство, Грэм считает, что есть веские доказательства связи политического крыла "Сил народной самообороны" с Рабочей партией Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической.

По данным агентства Рейтер, Грэм также выразил надежду на то, что президент США Дональд Трамп замедлит вывод американских войск из Сирии до полного уничтожения террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

В пятницу сенатора принял президент Турции Тайип Эрдоган. По данным телеканал "Си-эн-эн тюрк", они обсудили решение США вывести войска из Сирии, а также расследование дела об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. С Грэмом также встретился министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.


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