Париж: Жандармерия готовится к очередной волне протестов "желтых жилетов"

13:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стражи порядка во французской столице готовятся к очередной волне протестов, значительные силы были размещены в центральных районах города. Согласно кадрам, которые телеканалы транслируют в прямом эфире, броневики жандармерии разместились в центре площади Звезды - Шарля де Голля, однако автомобильное движение пока не нарушено.

Перекрытия в центральной части города затронули также районы возле Елисейского дворца, Национального собрания и Матиньонского дворца. Несмотря на анонсированное перекрытие набережной Орсе, автомобильное движение там по-прежнему продолжается, мобильные заграждения установлены лишь на мосту, ведущем к площади Согласия, а также на мосту Александра III, расположенном напротив Эспланады Инвалидов в седьмом округе. В середине дня там должна состояться акция в поддержку тех, кто пострадал во время прошлых протестов.

Сбор "желтых жилетов" перед Домом Инвалидов, согласно информации на тематической странице в "Фейсбуке", запланирован на 11:00 по местному времени (13:00 мск), однако первые участники начали появляться там еще за час до этого.



