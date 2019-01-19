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Журналисты устроили протест против насильственных действий в адрес СМИ

14:45 19.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько десятков редакторов и корреспондентов разных изданий собрались на площади Республики в центре французской столицы, чтобы выразить протест против насильственных действий в адрес работников СМИ во время освещения демонстраций. Об этом сообщает в субботу телеканал Бэ-эф-эм.

Участники акции выстроились в центре площади, держа в руках бумажные листы с буквами, из которых составили надпись: "Свободны информировать" (Libres d'informer).

В пятницу международная организация "Репортеры без границ" запустила петицию с призывом к гражданам помочь положить конец нападениям на журналистов, а также оскорблениям и угрозам в их адрес. Причем речь идет не только об агрессии со стороны участников протестов, но и со стороны полиции. "У граждан есть право протестовать, у журналистов - право информировать, на благо всех", - гласит слоган интернет-кампании, собравшей за день порядка 5 тыс. подписей. Ее поддержали центральные телеканалы, включая Бэ- эф-эм, "Се-ньюс", "Тэ-эф-1", "Франс-2", а также многие радиостанции и печатные издания.


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