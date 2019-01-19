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Маркус Зёдер избран новым председателем Христианско-социального союза

15:15 19.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Делегаты проходящего в субботу в Мюнхене съезда германского Христианско-социального союза (ХСС) избрали новым председателем 52-летнего Маркуса Зёдера. Он сменил в этой должности Хорста Зеехофера, который возглавлял партию с 2008 года и на пике миграционного кризиса запомнился в числе прочего открытым конфликтом с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

У Зёдера конкурентов в борьбе за новый пост не было, главной интригой до последнего момента оставалось, сколько голосов он соберет. В итоге кандидатуру политика поддержали 87,4% от 900 делегатов съезда. Один из тех, кто мог бы составить конкуренцию Зёдеру, - глава фракции Европейской народной партии в Европарламенте и зампредседателя ХСС Манфред Вебер, - ранее выставлять кандидатуру отказался.

ХСС является самостоятельной партией, но считается чем- то вроде баварского крыла Христианско-демократического союза (ХДС). Обе политические силы придерживаются консервативной повестки. ХСС осуществляет деятельность только в Баварии, а ХДС - в остальных 15 федеральных землях. При этом на федеральном уровне обе партии выступают в едином блоке, на равных правах делегируют министров в правительство, а в Бундестаге у них одна фракция на двоих.


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