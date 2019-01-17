Путин подвез Вучича
17:00 17.01.2019 Источник: РОСБАЛТ
Президент РФ Владимир Путин после прилета в Белград покатал сербского коллегку Александра Вучича на своем новом лимузине Aurus.
Вучич встречал Путина у трапа самолета в аэропорту «Никола Тесла». После обмена рукопожатиями Путин пригласил Вучича в лимузин. Два президента вместе отправились на путинском лимузине мемориалу воинам-освободителям Белграда.
Напомним, в программе визита Путина в Белград — переговоры о текущем состоянии и развитии торгово-экономических отношений с Сербией. Ожидается и обсуждение вопроса о продлении газопровода «Турецкий поток» в Сербию, а также ситуации вокруг Косова. Кроме того, Путин проведет встречу с председателем Президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком.
Российский лидер стал ездить на автомобиле Aurus Senat Limousine в прошлом году. Впервые он прибыл на этом лимузине на свои инаугурацию. Накануне на Aurus пересел и премьер-министр РФ. Росбалт
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