Путин подвез Вучича

17:00 Источник: РОСБАЛТ

Президент РФ Владимир Путин после прилета в Белград покатал сербского коллегку Александра Вучича на своем новом лимузине Aurus.

Вучич встречал Путина у трапа самолета в аэропорту «Никола Тесла». После обмена рукопожатиями Путин пригласил Вучича в лимузин. Два президента вместе отправились на путинском лимузине мемориалу воинам-освободителям Белграда.

Напомним, в программе визита Путина в Белград — переговоры о текущем состоянии и развитии торгово-экономических отношений с Сербией. Ожидается и обсуждение вопроса о продлении газопровода «Турецкий поток» в Сербию, а также ситуации вокруг Косова. Кроме того, Путин проведет встречу с председателем Президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком.

Российский лидер стал ездить на автомобиле Aurus Senat Limousine в прошлом году. Впервые он прибыл на этом лимузине на свои инаугурацию. Накануне на Aurus пересел и премьер-министр РФ. Росбалт